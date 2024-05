Intervistato da TVPlay, l'ex calciatore Angelo Di Livio analizza così alcuni temi relativi al nostro campionato: "L'Inter si scansata contro il Sassuolo? Qualche serata in più, qualche birretta in più, in questo periodo di festa ci sta una partita così insipida. A 36 punti è salvezza, ma non so chi può arrivarci. Tutti ce l’hanno la possibilità. Rischia anche il Sassuolo. Già dalla prossima partita avremo chiaro il quadro”.

Su Roma-Juventus: "Roma-Juve è stata una partita da vecchi tempi, viva. La potevano vincere tutte e due, è venuto fuori un pareggio che serve più alla Juve che alla Roma. Per quanto riguarda il Napoli, penso che i giocatori non vedano l’ora di finire questa stagione".