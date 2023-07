La tournée in Giappone è stata l'occasione per Inter e Moncler di darsi appuntamento a Tokyo per una serata evento. "Un appuntamento che ha celebrato la sinergia dei due iconici brand che legano in maniera profonda il mondo della performance calcistica con quello della moda con l’obiettivo di esplorare sempre nuovi scenari e parlare alle community global", spiega Inter.it.

L'incontro è andato in scena nella location del Moncler Shibuya pop-up Boutique, nel cuore della capitale giapponese, e ha visto protagonisti il presidente nerazzurro Steven Zhang e Mr Hiro Tamura, Presidente Moncler Giappone, ma anche il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer dell’Inter Luca Danovaro, oltre alle Legend nerazzurre Marco Materazzi e Fabio Galante insieme a sei giocatori della Prima Squadra: Francesco Acerbi, Joaquin Correa, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Robin Gosens e Henrikh Mkhitaryan.

"Vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questa serata che celebra il rapporto tra due eccellenze Italiane e della città di Milano - le parole rilasciate da Antonello -. È un grande piacere condividere con Moncler l’onore di essere ambasciatori nel mondo dei grandi valori della nostra città e di poter osservare la passione con cui questi vengono compresi ed accolti a così grande distanza. La partnership con Moncler è al cuore della strategia del Club per l’evoluzione del brand nerazzurro oltre al campo da gioco, per la contaminazione con il mondo della cultura e del lifestyle, siamo molto contenti di poter lavorare al loro fianco".

Serata speciale nel cuore di Tokyo per Inter e @Moncler ✨

