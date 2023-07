Paramount+ sarà retrosponsor dell’Inter per la stagione 2023/24. L'accordo stipulato dal club nerazzurro con il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa non riguardava, dunque, solo le ultime due gare della passata annata come main sponsor, ma il brand comparirà sulla schiena dei giocatori nella prossima annata.

La conferma arriva dal sito Inter.it, in cui ora Paramount+ compare, appunto come, 'Official Jersey Back Partner'. Ufficiale, di conseguenza, l’addio a Lenovo, che è uscita dal contratto nelle scorse settimane. "

Secondo le indiscrezioni, l’accordo con Paramount+ dovrebbe aver portato ai nerazzurri circa 4 milioni di euro per le due partite della stagione 2022/23, per poi salire intorno ai 4,5 milioni per la prossima stagione in cui sarà quindi retrosponsor di maglia. Inoltre, sarebbero previsti circa 1,5 milioni per realizzare contenuti: in sostanza, potrebbero essere creati contenuti video dedicati al club nerazzurro", si legge su Calcio e Finanza.

