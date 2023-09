Stasera l'Italia scenderà in campo a San Siro per la decisiva sfida con l'Ucraina: vincere è l'unico obiettivo possibile per non compromettere definitivamente la qualificazione a Euro 2024. Spalletti, privo tra gli altri di Chiesa, Pellegrini, Acerbi, Mancini e Politano, ha diversi dubbi di formazione. Per quanto riguarda gli interisti, Barella, Bastoni e Frattesi corrono spediti verso una maglia da titolare, mentre Dimarco è insidiato da Biraghi. Davanti ancora Immobile.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Barella; Raspadori, Immobile, Zaccagni.