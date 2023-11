Gara importante stasera a Roma per l'Italia che ospita la Macedonia del Nord prima di andarsi a giocare la qualificazione a Euro 2024 in Germania con l'Ucraina.

In campo diversi nerazzurri: Spalletti, che ha perso Bastoni, in difesa dovrebbe puntare su Darmian, Acerbi e Dimarco, oltre a Gatti scelto proprio per sopperire all'assenza del 95 interista. Altro uomo di Inzaghi a centrocampo: ci sarà Barella con il redivivo Jorginho e Bonaventura. Davanti Berardi-Raspadori-Chiesa.

Assenti, oltre agli squalificati Tonali e Di Lorenzo, anche i vari Pellegrini, Zaccagni, Scalvini, Retegui, Calabria, Toloi, Locatelli, Meret e Vicario.