Ma le scadenze incombono, le vicende giudiziarie pesano e allora - secondo il Giornale - Zhang potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno per accelerare l'uscita dal club nerazzurro. "L’8 marzo si terrà infatti anche presso il Tribunale di Milano la prima udienza per una causa intentata a Hong Kong da una banca cinese, che accusa il presidente dell’Inter per un debito non pagato di 300 milioni, debito che potrebbe mettere a rischio le stesse quote societarie del club nerazzurro - ricorda il quotidiano -. A maggio del prossimo anno, poi, Grand Tower Sarl, una delle holding attraverso cui Zhang controlla l’Inter, deve restituire al fondo Oaktree il prestito di 275 milioni, ottenuto nel 2021, dei quali solo una parte finora immessi nella società nerazzurra. A dicembre dello scorso anno, si era parlato di un tentativo di rifinanziare questo prestito, allungandone la scadenza, e puntando a migliorare l’attuale tasso del 12% di interesse passivo. Non risulta che questo rifinanziamento (che poi è un sinonimo di fare debiti nuovi per pagare quelli vecchi) sia ancora avvenuto". Sommando gli interessi, nel maggio del 2024 il debito ammonterà a circa 350 milioni e se Zhang non dovesse onorarlo perderebbe il controllo dell’Inter, avendo dato le azioni del club in pegno a Oaktree.

