"La vicenda di Smalling è particolare, ha quasi i contorni del giallo per via di una singolare condizione contrattuale". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport a riguardo dei discorsi sul rinnovo tra il difensore inglese e la Roma. Qual è questa singolare condizione contrattuale della quale parla la rosea? "Il difensore può scegliere se esercitare (o meno) il diritto di rinnovo unilaterale con la Roma se matura almeno il 50 per cento delle presenze rispetto agli impegni ufficiali del club giallorosso. A Trigoria temono vada in onda la replica del caso Mkhitaryan, con l’armeno approdato all’Inter a parametro zero. Quello è stato un autentico last minute. Stavolta come andrà a finire, con un altro tormentone? Guarda caso anche in questo caso all’orizzonte si profila l’ombra dell’Inter, a caccia di volti collaudati per la difesa di Simone Inzaghi".