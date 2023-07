"Quando l’odio non funziona, ecco che iniziano a raccontare bugie". Il messaggio social con cui Romelu Lukaku ieri ha rotto il silenzio trova spazio di analisi anche sulle pagine del Corriere della Sera. Per il giornale, il belga "punta il mirino su nemici invisibili, parla di bugie eppure non spiega la sua verità. Quei segnali, reali, lanciati all’Inter. Il tentativo, di alcune persone a lui vicine, di sondare il terreno con il club nerazzurro: c’è spazio per rimettere insieme i pezzi del puzzle? Una domanda, questa, che assomiglia quasi a una richiesta di perdono". Ma da Milano stavolta la risposta è no.

Il Corsera conferma che l'accordo col Chelsea era stato raggiunto, ma il voltafaccia del Rom, che per due giorni ha fatto perdere le sue tracce, pesa. Così come pesano "i contatti con Juventus e Milan, le rivali di sempre, avvenuti anche a stagione in corso - si legge ancora -. Tradimento, la parola usata dai tifosi per allontanare il ricordo del loro attaccante, usata dall’Inter per spiegarsi il voltafaccia di Romelu. Cercato, aspettato, ora allontanato. Troppo imprevedibile e legato ai consigli ondivaghi di mamma Adolphine. Ma i milioni dell’Arabia non lo stuzzicano, e il Chelsea lo ha messo fuori rosa".

Per ora in casa Inter sostengono che la porta per Lukaku sia chiusa, ma il mercato è lungo. Le alternativa al belga, Alvaro Morata e Folarin Balogun, sembrano non convincere pienamente. La priorità al momento è Yann Sommer, per cui l’Inter è pronta a offrire 5 milioni, poco meno dei 6 previsti dalla clausola rescissoria.

