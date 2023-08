C'è una maglia rossa numero 6 che lo attende: l'Union Berlino decide di presentare così sui social Robin Gosens, il nuovo acquisto della formazione di Urs Fischer arrivato dall'Inter. Gli Eisernen annunciano poi sul sito ufficiale l'arrivo del nazionale tedesco ripercorrendo quella che è stata la sua carriera fino al passaggio di oggi, che lo porta a debuttare in Bundesliga a 29 anni. Appaiono nella nota anche le prime parole di Gosens da nuovo giocatore della formazione berlinese: "Ho sempre detto che era il mio sogno giocare un giorno in Germania e in Bundesliga. Gli ultimi anni dell'Union sono stati impressionanti e la gente all'estero lo ha notato. Ho sentito molta stima e fiducia nei colloqui con i dirigenti del club, quindi la decisione non è stata difficile per me. Ora non vedo l'ora di vivere questa nuova sfida e di disputare una stagione straordinaria ed entusiasmante".

E I S E R N, Robin! ✊ pic.twitter.com/N2t0sHnLkE — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 15, 2023