Nulla è perduto per l'Inter in chiave scudetto, anche se il distacco dal Napoli capolista è tornato a due cifre dopo il passo falso arrivato a Monza nello scorso turno di campionato. Ne è convinto Fabio Galante, ex difensore nerazzurro: "La squadra di Inzaghi darà battaglia fino alla fine per la vittoria del campionato - le sue parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com -. Il Napoli è la super favorita, il Milan è lì e la Juve sta facendo una gran rimonta. L'Inter deve pensare a se stessa e tornare alle vittorie. Le gare sono tante e può lottare fino alla fine".