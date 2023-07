Il Bayern Monaco è ancora un cantiere aperto, viste le tante situazioni di mercato da definire sia in entrata che in uscita. Sadio Mané e Yann Sommer dovrebbero presto lasciare il club tedesco, intenzionato a fare un tentativo per Harry Kane. In questo scenario di incertezza, Thomas Tuchel, tecnico dei campioni di Germania, ha mandato un messaggio alla dirigenza, a margine della vittoria di misura in amichevole contro il Kawasaki Frontale: "Non abbiamo molte partite per prepararci, vogliamo trovare i meccanismi di gioco e uno spirito di squadra - le sue parole -.

Non è stato ancora deciso nulla, non è ancora il momento di discutere pubblicamente dei singoli giocatori. Fondamentalmente, voglio trovare un undici il prima possibile. Le seconde linee devono vedere se riescono a scalzare i titolari".