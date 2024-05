Dopo la dura lettera di sfiducia inviata ieri da Inter, Milan, Juve e Roma a Lorenzo Casini (RILEGGI QUI), il presidente della Lega Serie A ci tiene a fornire qualche precisazione alla stampa dopo l'incontro avvenuto oggi tra il mondo del calcio e il Ministro dello Sport Andrea Abodi: "Con le 4 big c’è stata un’incomprensione, i club non sono contro di me, hanno solo chiarito che il documento del 14 febbraio approvato in Assemblea per loro non era del tutto condivisibile. Le tempistiche? Siamo rimasti stupiti, forse avevano il timore che quel documento fosse usato come arma per fare proposte non condivise, ma non è il modo in cui opero", le parole del numero uno di Via Rosellini.

Casini ha poi parlato della possibile introduzione della cosiddetta 'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche': "La Lega resta contraria all’Agenzia governativa, una ingerenza della politica, ma il ministro Abodi ha dato tempo per discutere dei correttivi. Il ministro ci ha anticipato che la norma verrà modificata e ci ha dato tempo per parlarne e proporre aggiustamenti. Noi come Lega ne parleremo nell’assemblea del 15 maggio. UEFA e FIFA? Sono in corso dialoghi, ma è compito del presidente federale".

