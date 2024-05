Visita speciale all'università Iulm di Milano, dove nella giornata di oggi Javier Zanetti è stato protagonista di una lezione 'speciale' all'insegna del fair play, della passione e del sentimento nei confronti del calcio, ma non solo. L'ex capitano, oggi vicepresidente dell'Inter è intervenuto per una lezione per il corso di Comunicazione Sportiva. Durante la conversazione con gli studenti la leggenda interista, invitato per la sua nota "dedizione, impegno e sportività" che lo hanno reso un esempio per tutti gli sportivi, oltre che per gli appassionati di calcio, ha parlato del suo rapporto con l'Italia, terra di cui ormai si sente figlio, della sua storia calcistica, fatta di sacrifici, amore e passione e delle similitudini tra Italia e Argentina.

"Il primo regalo che mi hanno fatto i miei genitori è stato un pallone di calcio. Da noi ogni cento metri c’è un campetto da calcio. Anche quando andavamo a scuola bastava poco per fare un pallone di calcio e giocare" ha detto Pupi che poi spiega: "Noi viviamo il calcio con tantissima passione, amore e sentimento, cose che ho trovato anche in Italia. Il mio ultimo libro racconta questo: questa passione che noi italiani, parlo da italiano perché mi sento anche italiano, abbiamo. E italiani e argentini ci somigliamo tanto e ho voluto raccontare il modo in cui viviamo il calcio, che è mondiale ma in alcuni Paesi è vissuto in maniera molto intensa".