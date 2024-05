Ultimo volo della stagione e "ultima trasferta in aereo" per l'Inter, che propone sui social il video di Lautaro e compagni durante l'imbarco. La squadra è partita nel tardo pomeriggio da Milano Malpensa per planare alla volta di Roma e trasferirsi poi a Frosinone, dove domani sera è in programma la sfida contro la squadra di Di Francesco.

Dopo lo scudetto conquistato in netto anticipo sui volti dei nerazzurri si percepisce tanta serenità. Come dimostrano Bastoni e Dimarco, tra i più sorridenti e scatenati al momento della partenza.

