Dopo la sessione di allenamento aperto ai media, svolto questa mattina ad Appiano Gentile, l'Inter di Simone Inzaghi, arrivata da poco in Austria, è già scesa sul terreno di gioco della Red Bull Arena, dove domani affronterà il Salisburgo per la quarta giornata di Champions League, per il classico walk around. Presente, insieme alla squadra anche l'amministratore Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta e Javier Zanetti, oltre ad alcuni rappresentanti di qualche Inter Club e Fabio Galante con i quali i giocatori si sono intrattenuti a scattare qualche foto.