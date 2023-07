Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Lo SPECIALE MERCATO con le ultimissime news di calciomercato. Lukaku si è già pentito e ha cercato di mandare segnali all'Inter, risposta chiara dei nerazzurri. Cuadrado rischia di saltare la tournée in Giappone, mentre il club prova a chiudere il prima possibile Sommer. Di seguito il video per seguirci e intervenire in diretta (clicca qui per vedere da app).