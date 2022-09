Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff commenta anche il periodo complicato dell'Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue considerazioni.

Se l’aspettava una partenza così rallentata di Juventus e Inter?

"Sinceramente no".

Lei pensa che ancora entrambe possano restare in corsa per il titolo?

"Sì perché siamo solo all’inizio di un campionato assai anomalo fra sospensioni, un Mondiale in mezzo e tante partite ravvicinate. E poi non mancano le risorse e l’esperienza dei dirigenti per sistemare le cose".