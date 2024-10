Intervistato da 'Chiamarsi Bomber' in qualità di MVP della Serie B del mese di settembre, Salvatore Esposito, il più esperto della famiglia che conta ben tre rappresentanti tra categoria cadetta e Serie A, parla così del livello dei fratelli Pio e Sebastiano: "Il più forte? Come regola non scritta ci diciamo sempre di scegliere il più piccolo", le parole del regista dello Spezia.

Gli inizi di carriera all'Inter.

"Giocare in un grande club come l'Inter mi ha dato tanto dal punto di vista umano, un qualcosa che mi ha fatto crescere in fretta. Ho avuto grandi soddisfazioni, tra cui due titoli nazionali vinti, oltre alle convocazioni nelle Under azzurre. I ricordi in nerazzurro mi inorgogliscono".

