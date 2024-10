Nicolò Barella ha commentato il successo di Berna ai microfoni di Sky Sport: "Potevamo fare molto meglio, abbiamo lasciato molte occasioni a loro e in Champions quando lasci spazio cercano di punirti. L'atteggiamento di chi è entrato è stato fantastico e solamente così si vincono coppe e campionati. Faccio i complimenti a tutti. E' un'iniezione di fiducia averla vinta, in questo momento loro sono in salute. L'atteggiamento è stato incredibile, avremmo potuto fare meglio ma ci prendiamo la prova di carattere. Juve? Squadra forte, ha fatto tanto sul mercato, ha preso un allenatore bravo. E' una concorrente per lo Scudetto, ma guardiamo il nostro cammino e vediamo alla fine", ha concluso.