Piccola parentesi anche sull'ultima finale di Champions League nella lunga intervista rilasciata da George Weah, leggendario attaccante liberiano del Milan, alla Gazzetta dello Sport: "Devo ammettere che l’Inter è stata sfortunata. Non ho capito perché un giocatore importante come Lukaku è rimasto in panchina - le parole dell'unico Pallone d'Oro africano della storia -. Se un campione non sta benissimo gli fai iniziare la partita e poi magari lo sostituisci dopo. A me una volta è capitato con il Psg: ero uscito dall’ospedale, ma c’era una partita di Champions importante. Ho fatto gol e dopo sono andato in panchina. Il Psg ha vinto quella gara".