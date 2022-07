Continuano le risposte all'invettiva dell'altro giorno da parte di Arrigo Sacchi sulla crescita dei giovani calciatori italiani. Dopo Albertini, è la volta di Renzo Ulivieri che ha detto la sua sulla Gazzetta dello Sport. "Tanti anni fa sono partito dalla stazione di San Miniato-Fucecchio, provincia pisana, fino ad arrivare nelle grandi città d’Italia. Avevo giocato nei dilettanti e mi sono ritrovato ad allenare in A", racconta l'ex tecnico del Bologna.

Il cammino sembra in discesa solo per chi già arriva dai campi di Serie A: gli ex calciatori sono facilitati nell’accedere ai corsi per allenatori a Coverciano?

"Non c’è tutto questo squilibrio nei punteggi di ammissione tra chi ha fatto il calciatore ad alti livelli e chi invece si è messo in mostra allenando nelle categorie inferiori o i ragazzi. Oggi ne arrivano di più dal secondo gruppo, fortuna e merito contribuiscono. Poi entra in gioco il libero mercato: se un club punta su un “nome”, per l’immagine oltre che per la competenza, è per la possibilità di scelta. Non è Coverciano che dà questo indirizzo, ma il mercato. Anche chi ha avuto una carriera modesta da giocatore, se ha idee e valori, trova una strada, magari più accidentata, ma che arriva in alto lo stesso".