Trova ancora spazio tra le pagine dei quotidiani sportivi l'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Dall'altro lato, Tuttosport riporta una confessione trapelata dalle stanze del potere del club, in cui una trattativa per l'argentino viene oggi bollata come Fantacalcio, soprattutto in relazione al particolare momento che si sta vivendo nel mondo.

Troppo alto, poi, il rischio di ricevere dei "no" per gli eventuali sostituti (Aubameyang e Werner i giocatori citati). Il Barcellona conta sulla volontà della punta, ma uno scambio con Griezmann è impensabile perché i numeri non quadrano e le contropartite dei blaugrana non stimolano la fantasia. Coutinho in testa, Semedo e Arthur in coda.

Una soluzione, secondo il quotidiano, potrebbe essere quella di prendere in prestito Coutinho e rimandare di un anno il matrimonio Lautaro-Barcellona con la promessa che vada a compimento.