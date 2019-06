Due big con le valigie in mano. Secondo quanto riporta Tuttosport, anche Radja Nainggolan - così come Mauro Icardi - non è sicuro di restare a Milano la prossima stagione. Dovesse arrivare un’offerta per il Ninja, l’Inter è pronta a dare il via libera alla sua cessione anche perché Conte vuole uno spogliatoio ripulito dalle scorie dell’ultima stagione. Ancor più intransigente è la posizione del club nei confronti dell'argentino: questa sarà la settimana dell’incontro con Wanda Nara ma, viste le premesse, sarà un muro contro muro. L’argentino vuole presentarsi in ritiro mentre Conte intende ripartire con Dzeko (e forse pure Lukaku) al centro dell’attacco tracciando una linea netta rispetto al passato più recente.