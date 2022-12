Più forte dell’anno scorso? "Di certo con più esperienza. È vero che abbiamo lasciato punti per strada, ci sono state partite di cui non siamo pienamente soddisfatti. Ed è un errore che non vogliamo ripetere. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo".

Sandro Tonali ha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando anche il tema del ritorno della Serie A e della lotta scudetto. "Se ci crediamo? Mi chiedo semmai il contrario: perché non dovremmo farlo. Siamo fiduciosi per due motivi. Primo, perché non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, ci sono tantissimi punti a disposizione. Secondo, perché questo Milan è davvero forte", dice il centrocampista rossonero.

Prevede di diventare il centrocampista italiano più forte in circolazione?

"Domanda difficile… Non lo direi mai. Il livello dei centrocampisti da noi è alto. Oggi Barella e Jorginho sono più avanti di me, hanno maggiore esperienza. In generale l’Inter ha una mediana di altissimo livello, la Juve anche. Il Milan, pure. E noi vogliamo migliorarci ancora".

Con una mediana così però l’Italia non è riuscita ad andare al Mondiale…

"C’è ancora grande delusione, fortunatamente per noi in Qatar sta per finire. Fa male essere rimasti fuori per la seconda volta consecutiva, siamo l’Italia. Abbiamo una squadra che certamente è all’altezza di un Mondiale. Daremo il 101% per la Nazionale".