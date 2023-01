Con la Supercoppa Italiana in arrivo, Tuttosport si affida al preparatore atletico Daniele Tognaccini (un passato con Milan e Juventus) per analizzare come le due squadre arrivano all'appuntamento. "Vedo due squadre in salute, con interpreti molto forti e che non hanno vizi dal punto di vista della fisicità - dice Tognaccini - Non credo abbiano impostato la preparazione per partire forte. Nelle grandi squadre il periodo importante arriva successivamente. Problemi per il cambio di temperatura? Non ci sono sforzi che potrebbero incidere pesantemente sul recupero attraverso una temperatura più alta. Di sicuro questi atleti non saranno in forma splendente. Io inserirei quei ragazzi che hanno continuità da un po’ di tempo: questo è il miglior modo per essere pronti a un evento".»