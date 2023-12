"La rosa della Juve di quest’anno non è al livello di quella dell’Inter, ma Allegri è uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia. Sta andando anche oltre le aspettative, puntando sui giovani come mi aveva detto. Anche Capello vinceva i campionati con gli 1-0 e Allegri sta facendo lo stesso. Tanti si lamentano, ma vincere 1-0 porta sempre 3 punti". Così Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, commenta la corsa scudetto a Tuttosport.

"Credo che al 90 per cento lo Scudetto sarà dell’Inter. Per quello che ha fatto vedere finora è una potenza senza eguali. Credo che la Juve potrà lottare nella prossima stagione, anche se alla lunga non giocare le coppe potrebbe aiutarla. Ora però l’Inter va a mille all’ora e mi sembra imbattibile, come il Napoli lo scorso anno".