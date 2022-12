" Prima di lasciare l’Ajax avevo chiesto consigli a De Ligt e De Vrij. Soprattutto De Ligt mi aveva parlato di quanto fosse bella la città di Torino e di come la Serie A sarebbe stata adatta alle mie caratteristiche. Ed è stato proprio così: Torino e la Serie A sono perfetti per me". Il racconto è di Perr Schuurs , difensore del Torino che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport spiega la sua scelta di sposare il granata: "Il Toro è un club speciale. La prima parte della stagione è andata bene, ma per migliorare bisognerà evitare di prendere gol nei minuti finali.

Se penso alle sfide contro l’Inter o con il Sassuolo, dico che abbiamo 4-5 punti in meno per colpa degli ultimi minuti. Non so come finirà il campionato, ma se giocheremo con qualità si potrà raggiungere qualcosa di importante perché questo club è importante. Dobbiamo soltanto dimostrarlo: sta a noi".