"L’Inter ha vinto con merito, ma per lo scudetto la corsa non è finita qui". Lo dice Arrigo Sacchi, chiamato a commentare Inter-Juve 1-0 sulla Gazzetta dello Sport.

Risultato giusto?

"Direi proprio di sì. L’Inter ha avuto almeno cinque o sei palle per il raddoppio, mentre nella Juve il migliore è stato il portiere. Questo la dice lunga su come si è svolta la partita".

Si aspettava una sfida così?

"La Juve era tutta in difesa, undici uomini dietro la linea del pallone. Sto parlando del primo tempo, ovviamente. L’Inter ha avuto più coraggio, ha cercato di creare qualcosa e, alla fine, questo coraggio è stato premiato. D’altronde il rischio è alla base di ogni avventura e, se non rischi, cadi nel passato, sei vecchio".

Che cosa le è piaciuto di più dell’Inter?

"Molto bravi là dietro, dove non hanno concesso praticamente nulla. Sempre attenti e concentrati, sempre pronti a ribattere colpo su colpo. E in attacco sono stati bravi perché hanno messo in difficoltà la retroguardia bianconera in più di una circostanza".

Ha una curiosità...

"Perché Inzaghi ha sostituito Thuram? Thuram, per le ripartenze, mi sembrava perfetto. Con Arnautovic si fa più fatica a giocare in contropiede, no?".

Dove deve migliorare l’Inter?

"Nel pressing. Se non fai pressing, gli avversari hanno sempre la possibilità di iniziare comodamente l’azione. L’Inter ha i giocatori per poter fare pressing, deve provarci".