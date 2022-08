Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Walter Sabatini. E le parole dell'ex diesse anche dell'Inter non sono mai banali.

La Roma può correre per lo scudetto?

"Se fossi alla Roma, nei panni del bravissimo Tiago Pinto, direi che la squadra deve competere per entrare nelle prime quattro. Ed è implicito che chi lotta per i primi quattro posti può ritrovarsi a gareggiare per lo scudetto".