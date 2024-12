Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto che vede gli azzurri di Conte in prima fila.

Che sensazione le ha lasciato il Napoli di Roma?

"Di resa anticipata. Un turnover eccessivo, quando secondo me sarebbe bastato cambiare metà squadra e sfruttare poi le cinque sostituzioni".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Serve un centrale difensivo. E cercherei una mezzala, un tipo alla Zielinski, che manca, o alla Fabian Ruiz".

Napoli da scudetto?

"È tra le candidate, certo che sì. Nessuno vuol dire che deve vincerlo. Ma adesso può approfittare dei vuoti infrasettimanali".