Uno degli amici più cari di Stefano Pioli è l'interista Davide Ranzieri, di cui è socio in affari nell'atelier di abbigliamento machile "Rooms Parma". Lo ha intervistato Tuttosport. I due, se il Milan vincerà lo scudetto, faranno insieme il passo della Cisa in bicicletta, per un voto fatto dal tecnico milanista. "Io tifoso dell'Inter? Assolutamente, ma sono sincero, tifo per Stefano. Quando nel novembre del 2016 divenne l’allenatore dell’Inter feci i salti di gioia e seguì la squadra anche in diverse trasferte. Per me era il massimo, ma anche lui era felice perché da ragazzo simpatizzava per i nerazzurri. Purtroppo non finì bene, con quell’esonero a tre giornate dalla fine. Stefano non se lo meritava per quanto aveva dato. Senza dubbio al Milan ha trovato l’ambiente ideale e durante il lockdown del 2020 ha svolto un grande lavoro, creando, con la sua educazione e il modo paterno di porsi, la giusta armonia con tutte le componenti. Prima della pandemia con alcuni giocatori non aveva un rapporto semplice, poi è scattato qualcosa. Stefano lavora con i ragazzi non in funzione del risultato, ma con l’interesse di tirare fuori il meglio da ognuno di loro".