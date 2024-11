Antonio Conte sta pensando a un Napoli diverso dal solito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea del tecnico è quella di rispolverare il 3-5-2 in vista della partita di domenica a San Siro contro l'Inter. La chiave sarà il rientro di Lobotka, che non gioca dal 4 ottobre contro il Como. Non ha ancora recuperato al 100% dall'infortunio, ma è rientrato in gruppo e si cercherà di riaverlo dal 1'.