Il nuovo talento del Monaco si chiama Maghnes Akliouche, 22 anni, franco-algerino su cui hanno già messo gli occhi le big d'Europa (tra cui Manchester United e Milan). Come riporta Tuttosport, sarà titolare stasera contro l'Inter e arriva alla partita dopo una stagione finora molto positiva. Nello scorso weekend ha segnato un gol in rovesciata al Rennes che ha fatto il giro del web.

Oggi il Monaco farà affidamento sulla sua vena offensiva, anche perché davanti agli ospiti mancano Balogun (accostato la scorsa estate all'Inter) e Ilenikhena, oltre a Biereth che è arrivato a gennaio e quindi non è in lista.