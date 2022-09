"Il Var è cieco". Questo il titolone che 'apre' l'edizione del Corriere dello Sport di martedì 13 settembre 2022, con chiaro riferimento al gol annullato ad Arek Milik nel finale di Juve-Salernitana 2-2 per mancanza di immagini del VAR. "Il video di un cellulare accendere le polemiche. Bonuci: 'Depredati'", si legge ancora.

Di spalla uno spazio dedicato all'Inter, unica squadra italiana impegnata in Europa questa sera: "Il nodo portiere agita Inzaghi. Alle 18.45 l'Inter a Plzen per i primi tre punti. Il tecnico non scioglie il dubbio: 'Onana o Handa? Lo dirò ai giocatori'".