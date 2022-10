Philip Platek, presidente americano dello Spezia, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. "Cosa spinge tante proprietà Usa in Italia? Se guardiamo ai cinque campionati top, l’Italia è quella che ha i margini di crescita maggiori, con marchi ben riconoscibili dei grandi club, giocatori di alto livello. La Premier è lontana, ma pensiamo che l’Italia sia il posto giusto: il vostro calcio può tornare agli antichi splendori. Noi gli zii spendaccioni? Non direi, i rapporti sono buoni con tutti, dalla Juve al Torino, dal Milan americano a sua volta, all’Inter, passando per l’Atalanta. Con Lotito non è stato così divertente negoziare per la vendita del nostro portiere, ma fa parte del gioco».