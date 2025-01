Nelle pagelle di Tuttosport si alternano promossi e bocciati. Sommer prende addirittura 7,5, grazie alle parate su Moro, Odegaard e Orsolini. Insufficienti i due "braccetti", Darmian che soffre dalla sua parte (Pavard da subentrato è da 6) e Bastoni (Buchanan è ng). Si salva De Vrij, voto 6, fregato da Castro sul gol dell'argentino ma poi capace di un gran salvataggio.

Dumfries è da 7, segna e crea il panico. Bene anche Barella (6,5) per distacco il migliore in mezzo. Doppio 5 per Asllani, a cui pesa il paragone con Calhanoglu, e Zielinski, per il quale il quotidiano vede di positivo solo il lancio del 2-1. A sinistra 6,5 per Dimarco, mezzo punto in meno per l'errore sul 2-2. Tra i subentrati 5,5 a Frattesi che non incide.

In attacco due 6,5 per Thuram (quando si accende è sempre meraviglia) e Lautaro, male Taremi che si divora un gol (5). Sufficienza a Inzaghi, che ridisegna le marcature a destra e fa levitare l'Inter dopo l'avvio difficile, ma paga care le assenze.

Nel Bologna 6,5 a Skorupski, Holm, Beukema, Odegaard, Orsolini, Ndoye, Castro, 7 a Moro e Italiano, ma anche un 5 a Lykogiannis.

L'arbitro Pairetto è da 5: ampiamente insufficiente.