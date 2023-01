ONANA 6.5 Salva un gol con la parata sul colpo di testa di Pablo Marì sporcato da Skriniar.

SKRINIAR 6.5 La Curva gli dedica uno striscione invitandolo a rinnovare e lui dimostra con l’ennesima partita da primo della classe il perché tutti all’Inter aspettino con tanta ansia quella benedetta firma.

ACERBI 6 Tiene a bada Petagna prima e Gitkjaer poi.

BASTONI 6.5 La partita si addice particolarmente alle sue caratteristiche, considerato che è libero di alzarsi fino alla trequarti ed essere attore principale nell’impostare l’azione. La congiuntura astrale che fotografa alla perfezione la sua partita è il cross, splendido, che libera Darmian sul primo gol dell’Inter.

DARMIAN 7 Porta a scuola Carlos Augusto “regalandogli” un pessimo compleanno. E segna un gol da centravanti provetto: il rinnovo di contratto che presto firmerà è meritatissimo. Dumfries (36’ st) 5 Sfortunato protagonista nel pari del Monza.

BARELLA 6.5 Giganteggia in mezzo al campo ed è bravissimo nel verticalizzare sempre. Gagliardini (18’ st) 5 Fa legna, anche troppa quando frana su Pablo Marì sul gol annullato ad Acerbi.

CALHANOGLU 5.5 Stavolta pare un grande crooner che va sul sicuro “di repertorio”: troppo poco. Esce zoppicando e toccandosi l’inguine: in Coppa resterà ai box. Asllani (11’ st) 5.5 Parte piano, finisce peggio.

MKHITARYAN 4.5 Sul gol di Ciurria non legge il pericolo e perde le tracce dell’avversario diretto, ancora più grave il pallone che perde (per fare un sombrero!) nel finale su Ranocchia.

DIMARCO 6 Gara di sostanza: una buona occasione (ma sul destro), la spreca. Gosens (36’ st) 5.5 Entra nel momento peggiore.

DZEKO 5 Ha una buona occasione prima di lasciare il posto a Big Rom ma sul pallone di Darmian non arriva di un soffio: lì però serviva la cattiveria che ieri davanti aveva solo Martinez. Lukaku (11’ st) 4.5 Trotterella per il campo senza prenderla mai.

MARTINEZ 7 Quando pressa alla morte gli avversari sembra ancora a Lusail, invece è a Monza e se ne accorge benissimo il povero Pablo Marì sul gol dell’1-2. Nel finale il palo gli nega la doppietta.

ALL. INZAGHI 5 Il calo nella ripresa è evidente, ma non lo aiutano le uscite di Calhanoglu e Barella per infortunio. Questo pareggio è un colpo durissimo per le speranze scudetto dell’Inter.