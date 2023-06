Tanti promossi e qualche bocciato nelle pagelle dell'Inter proposte da Tuttosport all'indomani della finale di Champions League. Lautaro Martinez è "il grande assente" e prende 4,5, mentre Lukaku non va oltre il 5 (stesso voto di Calhanoglu e Dumfries). Voto 7, invece, per Acerbi e Bastoni, mentre Onana, Darmian, Brozovic, Gosens, Dimarco e Inzaghi sono da 6.5. Sufficienza piena per il resto della squadra.