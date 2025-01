Pagelle generalmente positive per l'Inter su Tuttosport. Si parte con il 6,5 a Sommer, che si oppone a Doumbia. Quindi l'unico 7 a Darmian, l'uomo giusto al momento giusto. In difesa anche un 6 a De Vrij e 6,5 a Bastoni, in uno stato di forma top.

A centrocampo 6 per Dumfries e Barella, mentre per Asllani c'è un bel 6,5 grazie allo zampino sul gol decisivo. Voto 6 anche per Zielinski, pur non particolarmente entusiasmante e Carlos Augusto.

Davanti l'unica insufficienza, quella per Taremi (5,5): lavora tanto per la squadra ma deve migliorare il killer instinct. Bene Martinez, 6,5: si sta rivedendo il vero Lautaro. Tra i subentrati 6 a Pavard, Frattesi, Thuram, 5 ad Arnautovic (esasperante, non ne fa una giusta) e ng a Dimarco. Voto 6,5 per Inzaghi.

Nel Venezia 7 a Stankovic in porta, 6,5 a Doumbia e Buso, mentre Oristanio non va oltre il 5,5. Sufficienza all'arbitro Piccinini.