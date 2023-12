Voti alti ma non altissimi per i nerazzurri dopo il convincente 2-0 al Lecce. Bisseck il migliore in campo secondo Tuttosport, che premia anche Acerbi e Barella.

Sommer 6 Attento sui tentativi del Lecce, conclude con un altro clean sheet, il numero 12.

Bisseck 7.5 Al 40’ fa le prove generali prendendo una traversa di testa, 3’ festeggia il primo gol in nerazzurro. In difesa attentissimo su Banda.

Acerbi 7 Chiude su Piccoli e sui buchi dei compagni risolvendo un paio di situazioni pericolose. Va anche vicino al gol di testa.

Bastoni 6 Nel primo tempo è perfetto, nella ripresa e lascia delle voragini in difesa.

Darmian 6.5 Come fa a essere così performante sempre, lo sa solo lui.

Barella 7 La forma fisica è straripante, la voglia è fin troppa e il gol che segna è un gioiellino. Frattesi (43’ st) ng.

Calhanoglu 6 Dovrebbe essere il più riposato di tutti perché non ha giocato in Coppa Italia, ma l’unica cosa bella è l’assist per Bisseck. Asllani (30’ st) 6.5 Solo Falcone gli nega la gioia di un super gol.

Mkhitaryan 6.5 C’è un motivo per cui il demone appena può lo tiene sempre in campo: è assatanato, sta dappertutto e gli manca solo la conclusione giusta per battere Falcone. Klaassen (43’ st) ng

Carlos Augusto 6.5 Grande partita, spingendo tantissimo sulla fascia. Pavard (39’ st) 6 Anche lui impegna Falcone.

Thuram 6 Rispetto al solito è meno impattante sul match. Sanchez (39’ st) ng

Arnautovic 6.5 Mkhitaryan lo serve bene, lui spara in faccia a Falcone, sbaglia un’occasione pazzesca su assist di Barella. A un certo punto sembra un po’ sconsolato, ma alla fine piazza quell’assist di tacco per Barella che è uno spettacolo.

All. Inzaghi 6.5 Altra vittoria rischiando pochissimo e a porta inviolata, una bella reazione dopo l’eliminazione in Coppa.