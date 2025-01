Le pagelle di Tuttosport si aprono con il 6 a Sommer, che prende tanto freddo e pochi palloni. Stesso voto per Pavard (Darmian che subentra è ng), mentre De Vrij arriva a 6,5 anche se Esposito lo salta sul 2-1. Voto 6 anche per Carlos Augusto, che chiude bene su Colombo in una delle rare opportunità costruite dai toscani, ma non ha la capacità di palleggio di Bastoni.

Voto 7 per Dumfries che mette a segno un colpo di testa da bomber. Bene Barella (dinamo dell'Inter) e Asllani (che si riabilita), entrambi da 6,5, mentre Zielinski viene punito da un 5. Meglio Mkhitaryan, entrato al suo posto: 6, come Dimarco a sinistra.

Davanti 7 a Lautaro, attivissimo anche nel sonnolento primo tempo, 6 ad Arnautovic che firma l'assist per il 3-1, ma c'è anche un 5 a Taremi, a cui manca il guizzo. Infine 6,5 a Thuram e un altro 6,5 per Farris,

Nell'Empoli diverse insufficienze e un 6,5 a Ismajli ed Esposito. Voto 5 a D'Aversa. Sufficienza per l'arbitro Feliciani.