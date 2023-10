Anche Tuttosport promuove tutti gli azzurri e premia in particolare le prestazioni di Dimarco e Frattesi.

Darmian 6 Sulla sua fascia ha poca apprensione in copertura, cerca spesso di accentrarsi, ma la squadra azzurra è più orientata a sinistra. Lui, comunque, regala sempre sensazione di affidabilità.

Bastoni 6 Paul Mbong è rapido, parte spesso da lontano per evitare di dargli riferimenti, ma lui legge bene i movimenti.

Dimarco 6.5 Grandissima spinta sulla sinistra, la fascia su cui l'Italia è più propositiva e da cui, del resto, nasce il gol del vantaggio. Attento anche sugli inserimenti di J. Mbong.

Barella 6 Tra i più imprecisi, là in mezzo, anche se impedisce ripartenze e toglie respiro agli avversari.

Frattesi (20' st) 6.5 Sì, l'azzurro gli fa bene.