Voti ovviamente bassi quelli della Gazzetta dello Sport per l'Inter dopo la sconfitta casalinga con la Roma. Il peggiore è Skriniar (5), simbolo di una difesa che non va. Solo mezzo voto in più per Handanovic (potrebbe fare di più sul primo gol), Bastoni, Dumfries, Dzeko, Mkhitaryan e Correa. Il 5,5 anche a Inzaghi. Sufficienti Acerbi, Barella, Asllani, Calhanoglu e Lautaro. Il migliore è Dimarco (7), autore del gol dell'illusorio vantaggio e non solo.