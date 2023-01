Lautaro premiato dalla Gazzetta dello Sport come migliore in campo: 7,5 per l'argentino, autore della doppietta decisiva in casa della Cremonese. I peggiori, invece, sono Gagliardini e Gosens puniti con il 5,5. Un buon 7 per Bastoni; 6,5 per Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e Onana. Si fermano alla sufficienza tutti gli altri: Lukaku, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Acerbi, Darmian e Inzaghi.