Inter devastante anche contro un'Atalanta che arrivava a Milano dopo dieci risultati utili consecutivi in campionato. La Gazzetta dello Sport, nelle pagelle, si conferma comunque molto stretta con i voti. L'unico 8 è per Inzaghi, poi Lautaro (migliore in campo) prende 7,5.

Alle spalle dell'argentino, una lunga sequela di 7: De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Dimarco, Dumfries e Frattesi; 6,5 a Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Sanchez; sufficienti Pavard, Sommer e Klaassen.