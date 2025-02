Ecco le pagelle del Corriere dello Sport dopo il pari nel derby contro il Milan. Decisiva la zampata di De Vrij nel finale su assist di Zalewski.

S. Inzaghi (all.) 6,5 L’identità di squadra non basta se non c’è cattiveria. Azzecca i cambi per dare la scossa, compreso il debutto di Zalewski.

Sommer 5,5 Sbaglia nel cercare di trattenere l’appoggio di Leao. Così il pallone schizza sui piedi di Reijnders.

Pavard 6 La sensazione è che non ci sia perfetta intesa con Dumfries. Si ritrova uno contro uno con Leao: se la cava con mestiere ed esperienza.

Bisseck (18’ st) 6,5 Un palo e una chiusura fondamentale su Abraham. Entra con il piglio giusto.

De Vrij 7 La zampata finale vale il pareggio. Sorpreso anche lui nell’azione del vantaggio rossonero. Ma Abraham gli fa solo il solletico

A. Bastoni 5,5 Si immola su Leao, rimediando un giallo che poi lo toglie dalla gara. Arginato, non crea superiorità.

Carlos Augusto (18’ st) 6 Non arretra, anzi permette all’Inter di stare alta.

Dumfries 6 Concede troppo spazio a Theo Hernandez. Nella ripresa non viene attaccato e comincia a martellare. Non segna per colpa del palo e di Maignan.

Barella 6 Aggredisce costantemente l’area. Ma così toglie equilibrio alla mediana. Più lineare nel secondo tempo.

Calhanoglu 5 Se l’avesse perso Asllani quel pallone… Non aveva il ritmo partita dopo un mese fuori.

Zielinski (18’ st) 6 Inzaghi sceglie lui in regia per avere più fantasia e tiro. Resta nei ranghi, però.

Mkhitaryan 5,5 Non è un fattore in mediana. Troppo compassato, quando invece servirebbe cattiveria.

Frattesi (31’ st) 6 Una scintilla di energia. Non ha occasioni per fare male ma si sente.

Dimarco 6 Scappa, sorprendendo Walker che non lo tiene sul primo passo. Ma non trova mai la giocata. E la catena di sinistra non gira.

Zalewski (31’ st) 6,5 Debutto nel derby e subito decisivo, con l’appoggio per De Vrij.

Thuram 6 Parte forte, poi si spegne. Si riaccende nel finale, tra rigore non assegnato e palo a Maignan battuto.

L. Martinez 6 Meglio come partecipazione al gioco che nelle conclusioni, comunque complicate. Due gol annullati e generosità in qualche recupero.