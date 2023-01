S. Inzaghi (all.) 6,5 Il merito suo e dell’Inter è quello di non perdere mai la calma. Nemmeno quando improvvisamente i nerazzurri si ritrovano sotto. Corretti i cambi.

Onana 5,5 Difficile dargli colpe sull’invenzione di Okereke. Poi, però, non trattiene un pallone, dando una sensazione di insicurezza.

Darmian 6,5 Anche da braccetto non tradisce: preciso e puntuale.

Acerbi 5,5 Rischia il rosso abbattendo Okereke. Si salva perché Bastoni è alle sue spalle. Chiaro che, se lasciato all’uno contro uno con il nigeriano, soffre.

Bastoni 6,5 Decisivo nel tenere bassa la Cremonese, creando superiorità in mezzo al campo.

Dumfries 6 Torna titolare dopo tre gare in panchina e la ruggine è evidente. Cresce come gamba nella ripresa, ma quante imprecisioni.

Gagliardini 6 Dà fisicità alla mediana e presenza dentro l’area avversaria. Quando si tratta di gestire il pallone emergono i suoi limiti.

Calhanoglu 5 Non è un difensore, è troppo distante da Okereke e non valuta il pericolo. Probabilmente è anche stanco, così si fa prendere dal nervosismo, rischiando...

Asllani (22’ st) 6,5 Innesto azzeccato, perché è sempre lucido, anche nei momenti più concitati nel finale.

Mkhitaryan 6 Qualche errore di misura, dentro una gara di quantità. Ma era alla settima partita da titolare nell’arco di 24 giorni.

Dimarco 6,5 Il dialogo con Bastoni funziona a dovere, ma quando si tratta di rifinire non è sempre preciso.

Gosens (22’ st) 6 Non ha le caratteristiche di Dimarco, ma sa come dare profondità.

L. Martinez 8 Se i compagni avessero la sua cattiveria, l’Inter non sarebbe così distante dal Napoli. Reattivo sul primo gol: mette in rete la respinta di Carnesecchi. Sul secondo si fa vedere da Dzeko e poi batte il portiere grigiorosso, sfruttando la deviazione di Vasquez.

Correa (32’ st) sv Anche lontano da San Siro non riesce comunque a incidere.

Dzeko 7 Propizia il pareggio di Lautaro e poi lo manda in porta per il raddoppio. Va alla conclusione ben 9 volte. Solo che si ostina a piazzare il pallone, invece di usare la forza.

Lukaku (32’ st) sv Al momento, solo minuti utili per trovare la condizione.