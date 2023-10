Voti alti ma non altissimi quelli del Corsport per i nerazzurri vittoriosi a Torino con un secco 3-0. Spicca il 7,5 a Calhanoglu, migliore in campo.

S. Inzaghi (all.) 7,5 Quarto colpo in trasferta senza beccare gol. Solidità, cambi indovinati. Inter maestosa.

Sommer 6,5 Disinnesca Seck intuendo dove vuole mettere la palla. Grande risposta sul colpo di testa schiacciato da Pellegri: blocca sulla linea, modello Zoff. La sua partita si esaurisce con due interventi.

Pavard 6 Presidia la zona. E’ affidabile, sicuro nella fase difensiva, ma certo accompagna poco, anzi niente, il gioco.

Dumfries (12’ st) 7 Appena entrato, punta Lazaro e scodella l’assist per Thuram. L’olandese garantisce un’altra cilindrata all’Inter.

De Vrij 6,5 Controlla Pellegri, concedendogli poco. Pericoloso nel gioco aereo davanti a Milinkovic.

Acerbi 6,5 Tiene la posizione di Bastoni con mestiere. Spizza di testa l’angolo di Calhanoglu, consegnando il raddoppio a Lautaro.

Darmian 6,5 Dietro non sgarra, davanti non morde. Retrocede in difesa con l’ingresso di Dumfries.

Bisseck (47’ st) sv

Barella 6 Vive un periodo grigio di forma. Diverse imprecisioni, il giallo è un invito alla sostituzione.

Frattesi (12’ st) 6,5 Assicura un’altra marcia all’Inter: da una sua percussione nasce l’angolo del 2-0.

Calhanoglu 7,5 Detta il gioco con immediatezza, ha un’intelligenza calcistica che gli permette di eccellere anche nei recuperi. Si concede una lieve pausa dopo mezz’ora, ma nella ripresa torna a dominare la scena e dagli undici metri mette il punto esclamativo su un’altra prova d’autore.

Mkhitaryan 6,5 Alcuni insoliti errori, tra cui un pallone perso da cui nasce l’occasione di Seck. Si riscatta sprintando e guadagnando il rigore del 3-0.

Dimarco 6 Meno brillante e ispirato, scarsa lucidità.

Carlos Augusto (12’ st) 6 Dopo il debutto con il Brasile, non sfrutta a dovere l’occasione, ma appare più fresco dell’esterno azzurro.

Thuram 7 La pressione di Schuurs, qualche stop sbagliato: nel primo tempo non ingrana, ma poi si scatena e fa decollare l’Inter. Il terzo gol in Serie A spacca la partita.

L. Martinez 7 Buca l’invito di Calhanoglu, lisciando il pallone. Per 45 minuti, è costretto a giocare guardando i suoi centrocampisti e non Milinkovic. Non perde il senso della porta: da vero cobra dell’area, infila di testa il 2-0, undicesimo timbro in campionato.

Klaassen (37’ st) sv