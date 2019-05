Pagelle in linea con la prestazione generale quelle dei nerazzurri sulle pagine del Corriere dello Sport. Sufficiente in blocco la difesa, con il solo Asamoah che strappa il 6,5. Male Borja Valero (5), Brozovic non va oltre il 6. Deludente l'attacco: 5 per Politano, 5,5 per Lautaro, Icardi, Perisic e Keita. Keita e Candreva strappano la sufficienza, al pari di Spalletti. Un po' meglio Nainggolan (6,5), tra i più pericolosi.

