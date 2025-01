Lamentele di Gasperini al termine del ko con l'Inter: sul banco degli imputati la direzione di gara di Chiffi e soprattutto del VAR Abisso.

La Gazzetta dello Sport analizza i (pochi) casi da moviola. Al 17’ manca un giallo a De Roon (che stende Calhanoglu). Al 41’, secondo la rosea, ok non dare rigore all'Inter: Ruggeri va per agganciare la palla e la sfiora, poi è Dumfries a calciare il difendente. In realtà, non va esattamente così come racconta la Gazzetta...

Sull'1-0, tanto contestato dai bergamaschi: l'angolo dal quale origina il gol di Dumfries non c'è, perché è Bisseck a toccare per ultimo la palla e non Hien. Ma poi non è giustificabile il volo di Scalvini per il lieve contatto con il braccio di Dumfries.

De Ketelaere è in offside: giusto cancellare il gol di Ederson.